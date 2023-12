Marketing je jako randění. Nejlépe se prodává na Instagramu, říká Kachyňová

„Pomáhám podnikatelům prodávat na sociálních sítích,“ říkáte o sobě.

Ano, to je hlavní věc, kterou dělám – pomáhám podnikatelům prodávat na sociálních sítích. To prodávání je důležité, protože hodně agentur nebo markeťáků se soustředí na to, aby profil na sociálních sítích vypadal dobře na pohled. Už ale nedokážou zařídit, aby díky němu člověk prodával své zboží nebo služby. Často už se navíc nejedná o otázku správy sítí, ale o lidskou psychologii. Jak udělat to, aby lidé chtěli nakupovat, ale nebylo to proti jejich vůli. Aby to nebyl marketing manipulativní. S tím vším pomáhám lidem prostřednictvím svých kurzů, ale i zdarma na sociálních sítích.

Zabýváte se etickým marketingem. Co už je v rámci prodeje neetické?

Zákazník se nesmí cítit znásilňován. Velký rozdíl je totiž v manipulaci a přesvědčování. Podnikatel chce něco prodat a zákazník má nějaký problém, který chce vyřešit. Oba se scházejí v tom, co chtějí, a vyhoví si navzájem, je to rovnocenná výměna. Toto se dělá přesvědčováním a je to etický marketing. Tak je to v pořádku.

Ne tak manipulace. Místo abych argumentovala, tak zatajím základní fakt, neřeknu celou pravdu nebo lžu. A tím zákazníka přinutím něco udělat, protože získá pocit, že nemá jinou možnost. Nebo ještě hůř, začnu ho emočně vydírat. A to je manipulace. V marketingu je typickým příkladem manipulace třeba nesmyslně krátký časový limit – zákazníkovi řeknu, že se pro produkt musí rozhodnout třeba do tří minut. To jsou ale falešné časovače. Nebo mu slibuji věci, které nemohu dodržet.