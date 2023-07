KOMENTÁŘ: Čtvrtstoletí od opoziční smlouvy a nestabilita trvá

Dne 9. července 1998 uzavřeli sociální a občanští demokraté smlouvu o vytvoření stabilního politického prostředí, takzvanou opoziční smlouvu. Díky ní vytvořil Miloš Zeman jednobarevnou menšinovou vládu a Václav Klaus se stal předsedou Sněmovny.

Příčinou uzavření smlouvy bylo jednání Unie svobody a jejího předsedy Jiřího Rumla, který odmítl koalici s vítěznou Zemanovou ČSSD. To byl rozdíl od lidovců, kteří do té doby byli v každé vládě a byli ochotni jít do koalice i se sociální demokracií. Zároveň byla vyloučena koalice Unie svobody s ODS. Lidé z vedení Unie svobody totiž stranu založili až jako cestu z nouze, prvotním plánem bylo provést na podzim 1997 „sarajevský atentát“ proti předsedovi Klausovi a zmocnit se vedení ODS.