KOMENTÁŘ: Vysoké školy a natažená ruka. Je to stále stejné, píše Václav Klaus

Před třiceti lety jsem psával do novin sloupky, dnes spíše glosy. Je to ale v podstatě totéž. V obou případech to není velký, téma systematicky pokrývající text. Je to „pouhé“ upozornění na nějaký problém.

V říjnu 2001 jsem publikoval sloupek na tehdy aktuální téma, které je – a nemůže nebýt – neméně aktuální i teď: stěžování si zástupců vysokých škol na nedostatek peněz. Tehdy se na několikahodinové schůzce sešli rektoři s tehdejším předsedou vlády Milošem Zemanem. Argumenty byly stejné jako nyní, i když od té doby do vysokých škol přibyly miliardy. Není divu. Je-li totiž systém nastaven špatně, peníze chybět musí vždycky.