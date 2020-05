Vláda projedná přesun chytré karantény k Vojtěchovi i podporu podnikatelů

„Doufám, že resort zdravotnictví se k tomu přihlásí, není to záležitost jen IT a armády,“ uvedl předseda vlády. V projektu podle něj končí dosud dobrovolně pomáhající firmy. Resort zdravotnictví se podle něj tváří, jako by se jich to netýkalo.

V druhé fázi se dosavadní dohledávání kontaktů pomocí telefonů a bankovních karet má propojit s aplikací eRoušky. Projekt má mimo jiné umožnit lepší řízení testování a rychlejší izolaci kontaktů nakažených v karanténě.



Jde o přípravu na případný příchod druhé vlny koronavirové pandemie a nemoci covid-19. S plošným nouzovým stavem, který skončil o půlnoci z neděle na pondělí a trval od 12. března do 17. května, už vláda nepočítá.



Vláda také podle vicepremiéra Karla Havlíčka projedná program COVID III na podporu podnikatelů postižených důsledky koronavirové pandemie.



Ministr vnitra Jan Hamáček řekl, že se vláda bude zabývat také režimem na hranicích s Německem a Rakouskem. Rakousko od půlnoci ze soboty na neděli otevřelo všechny hraniční přechody s Českem, Slovenskem a Maďarskem. Kontroly kvůli epidemii koronaviru budou už jen namátkové. Čeští občané se stále musí prokázat negativním testem na covid-19.

Počet osob s covid-19 dle krajů