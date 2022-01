Meteorologové varují před náledím, může způsobit problémy v dopravě

V rámci pokračujícího čerstvého až silného severozápadního proudění bude postupovat přes celé území Česka k jihu studená fronta.

V důsledku nočního ochlazení mohou teploty klesat pod nulu a bude se tvořit náledí. ČHMÚ varuje před úrazy kvůli uklouznutím a řidičům meteorologové doporučují pozorně sledovat dopravní zpravodajství.

Výstraha platí od pondělních 17 hodin do úterních 8 ráno. Dotkne se tak ranní dopravní špičky a řidiči by měli jezdit se zvýšenou opatrností. Starší nebo méně mobilní lidé by měli v této době omezit vycházení ven a vyhnout se tak případným úrazům.

V pondělí do 19. hodiny také platí výstraha před silným větrem. Bude foukat čerstvý západní až severozápadní vítr s nárazy 15 až 20 m/s (55 až 70 km/h), který bude později odpoledne a večer od severu slábnout. Tato výstraha také platí pro všechny kraje České republiky. Pro vítr i náledí platí nízký stupeň nebezpečí.

Podle meteorologů může silný vítr poškodit stromy či lesní porosty a způsobit menší škody na budovách. Lidé by měli dávat pozor na padající větve a jiné uvolněné předměty. Ty také mohou zapříčinit menší komplikace v dopravě.

Meteorologové doporučují zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty a dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách by lidé měli omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.