Teplé počasí vydrží do středy, do konce ledna se ochladí a bude sněžit

Na většině území nejvyšší ranní teploty pro třetí lednový den za posledních minimálně 30 let. Podobně vysoké teploty panovaly také na severovýchodě republiky, stanice Ropice ohlásila 9,2 stupně Celsia a Karviná 9,1 stupně.

Nejnižší teploty byly naopak na jihu Čech a na jihovýchodě Moravy. Lednice měla minus 0,2 stupně a Vyšší Brod minus 0,7 stupně Celsia. V průběhu noci se tu podle dat ČHMÚ oteplilo až o deset stupňů.

Nadprůměrně teplé počasí bude pokračovat na začátku týdne, i když pondělní odpolední teploty byly nižší než o víkendu, mezi 7 a 11 stupni a například ve Zlínském kraji dosáhly ke 12 stupňům. Pocitovou teplotu ale snižoval silnější západní vítr, na horách až 70 kilometrů v hodině. Často bude pršet.

Sníh z hor bude rychleji odtávat. Hladiny řek, které odvádějí vodu z Krkonoš, Jeseníků a Šumavy budou stoupat, přičemž na Vydře, Křemelné a horní Otavě hrozí, že bude překročený třetí povodňový stupeň.

Od středy se ochladí

Středa už bude chladnější, navíc se bude od severozápadu dál ochlazovat, sněhové přeháňky se objeví na horách a postupně i v nížinách. Ve druhé půlce týdne klesnou teploty v noci pod nulu a přes den nepřekročí pět stupňů.

Zbytek ledna přinese klasickou zimu

Až do konce ledna lze čekat spíš typicky zimní počasí, i když krátkodobé výkyvy teplot nelze podle ČHMÚ vyloučit. „Během ledna budou teploty pozvolna klesat, v posledním týdnu se průměrná minimální teplota bude udržovat kolem -5 stupňů Celsia a průměrná maximální kolem 0. Oproti konci minulého roku očekáváme v lednu o něco více srážek. Nejvíce srážek napadne v prvním a posledním předpovědním týdnu,“ uvedli v měsíčním výhledu meteorologové.

V závěru měsíce by mělo sněžit i v nižších polohách. „Období od 3. do 30. ledna by mělo být jako celek srážkově normální,“ dodali.

V tomto období roku spadne v průměru 37 milimetrů srážek a dlouhodobá průměrná teplota v Česku je minus jeden stupeň Celsia. Nejchladněji bylo v lednu roku 1942, kdy teplota v průměru dosáhla minus 11,4 stupně. Nejteplejší první měsíc roku zažili Češi v roce 2007, kdy se průměrná teplota dostala až na 3,8 stupně Celsia.