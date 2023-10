VIDEA TÝDNE: Zásah nemocnice v Gaze, pád na schodech a jaderný Putin

Desítky až stovky lidí zahynuly při výbuchu v nemocnici v Gaze. Palestinské úřady z útoku viní izraelskou armádu. Ta se však hájí, že za útokem je palestinský Islámský džihád. Odpálil rakety, které letěly kolem nemocnice a zasáhly ji. Celkový počet palestinských obětí za deset dní bojů překročil tři tisíce. Dalších až 1 200 lidí leží pod troskami rozbořených domů a čeká na záchranu. Vyprošťovací práce komplikuje bombardování i nedostatek techniky.

V případu úterní srážky vlaku s kamionem na přejezdu v olomoucké čtvrti Bělidla kriminalisté stíhají pětašedesátiletého řidiče nákladního vozu. Za obecné ohrožení z nedbalosti mu hrozí až osm let vězení. O zahájení trestního stíhání informovali na sociální síti X.

Republikánský senátor Tommy Tuberville nedávno upadl, když vystupoval z letadla a po zádech sjel polovinu přistavených schodů. „Dohnala ho karma,“ píší americká média a připomínají, kolikrát si utahoval z amerického prezidenta Joa Bidena za jeho neobratnost.

Starostu Myslinky na Plzeňsku zabila jeho bývalá manželka a její dva kumpáni v pražském bytě, redakce MF DNES to zjistila z důvěryhodného zdroje. Podle něj pachatelé oběti prostřelili hlavu tesařskou pistolí a mrtvolu odvezli do lesa na Tachovsku, tam auto i s tělem zapálili. Údajně to udělali kvůli zisku z následného dědictví. Tachovský okresní soud poslal obviněnou trojici do vazby.

Ruský prezident Vladimir Putin byl v Pekingu v doprovodu důstojníků ruských námořních sil nesoucích kufřík, který obsahuje tajné kódy nezbytné pro odpálení ruských jaderných zbraní, všimli si novináři. Plyne to ze záběrů pořízených poté, co se šéf Kremlu ve středu setkal s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem a mířil na další schůzku.