VIDEA TÝDNE: Domácí porod, útok na kurýra a poděkování zachránci

Brutální útok na ženu, který zachytily v polovině ledna kamery u výstupu z metra ve stanici Černý Most, začal řešit pražský soud. Agresorovi, jímž je občan Slovenské republiky, hrozí až deset let vězení. Bývalou družku zbil takto už nejméně potřetí. Útočníka od oběti odehnal svědek, kterému za to soudkyně v jednací síni poděkovala.

Svůj šestý porod se Sarah Schmidová z Německa rozhodla natočit a zveřejnit. Krvavou a bolestnou událost odehrávající se na zahradě mezi dětskou skluzavkou a trampolínou sledovaly i její děti. „V našem světě děti k porodu nepatří. Je to pro ně strašidelný zážitek,“ říká psycholog Jan Kulhánek.



Ministryně financí Alena Schillerová čelila tento týden kritice novinářů, že se kvůli slabé znalosti angličtiny vyhýbá videokonferencím unijních ministrů financí. Schillerová to označila za lež. Televizní štáb se to pokusil prověřit naživo. Když reportérka na úvod domluveného rozhovoru přešla z češtiny do angličtiny, ministryně se otočila a odešla.



Hlídka pražské městské policie musela řešit potyčku mezi dvěma muži ve stanici metra Kolbenova. Opilý muž tam vystrčil z vagonu kurýra i s jízdním kolem. Hlídka agresorovi naměřila přes dvě promile.



Experiment v Japonsku ukázal, jak rychle se může virus jako například covid-19 rozšířit v restauraci, i když je infikována jen jeden člověk. Látka, která se používá k označení choroboplodných zárodků, pak byla na jídle, nádobí, a dokonce i na tvářích některých účastníků.