Redaktorka spustila na Schillerovou anglicky, ta odešla. Možná chyba, říká

18:48 , aktualizováno 18:57

Ministryně financí Alena Schillerová čelila tento týden kritice novinářů, že se kvůli slabé znalosti angličtiny vyhýbá videokonferencím unijních ministrů financí. Schillerová to označila za lež. Štáb jedné z televizí se to nyní pokusil prověřit naživo. Když reportérka na úvod domluveného rozhovoru přešla z češtiny do angličtiny, ministryně se otočila a odešla.