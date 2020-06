VIDEA TÝDNE: Odsouzený tyran, zbloudilý kamion a sex ve voze OSN

Neznámá Američanka konfrontovala jednoho z policistů obviněných ze zabití černocha George Floyda. Potkala ho v minnesotském supermarketu, kde si muž propuštěný na kauci kupoval potraviny. Žena slovní výměnu natočila a umístila na internet. „Neměl byste tu být, měl byste být ve vězení,“ řekla policistovi. Ten je už druhým policistou, který na soud čeká na svobodě.

Pražský vrchní soud poslal na 22 let do vězení dvaadvacetiletého muže, který v Lounech utýral ani ne tříletého syna své tehdejší partnerky. Čin kvalifikoval jako vraždu. Rozsudek je pravomocný. Na krajském soudu původně muž dostal 16 let za těžké ublížení na zdraví.



Dispečink třeboňské městské policie si v úterý všiml řidiče, který manévroval s kamionem v centru města. Navigace ho zavedla přes zákazovou značku k Hradecké bráně do historického centra, kde si uvědomil, že kvůli výšce neprojede. Vůz se pak na místě několik minut otáčel, než se dostal pryč.



Vedení OSN je pobouřeno videem, které zachycuje sex dvou jejich pracovníků na rušné ulici v centru izraelského Tel Avivu. Muž se ženou pravděpodobně příslušejí k mírové misi. Organizace nyní pátrá po tom, kdo na osmnácti vteřinovém videu je. Aktéři mohou být potrestáni tím, že je organizace pošle zpět do vlasti i zákazem účastnit se mírových operací OSN.



27letá Paige Spiranacová zatím nepatří mezi světovou špičku hráček golfu. Nicméně fanoušků má více, než její zkušenější kolegyně. Paige si fanoušky získává prostřednictvím sociálních sítí, kde ráda provokuje ve vyzývavých outfitech. Golfistka také nahrává podcast Playing a Round. V jednom z posledních dílů vzbudila vášně zejména u mužských posluchačů, když prozradila, že po greenu, chodí zásadně bez spodního prádla.