VIDEO: Máte výčitky? Žena konfrontovala policistu, který byl u smrti Floyda

Policistu J. Alexandera Kuenga podle listu The Independent propustili v pátek večer na kauci ve výši 750 tisíc dolarů (17,8 milionu korun). Druhého dne si zašel nakoupit do supermarketu, kde k němu přistoupila místní žena.



„Jste to vy? Takže jste venku z vězení a v klidu si tu nakupujete jídlo, jako byste nic neudělal?“ zeptala se, s kamerou zapnutou. „Neřekl bych, že úplně v klidu. Beru jen to nejnutnější,“ odpověděl Kueng.

Ženu to neuklidnilo, a tak pokračovala ve výčitkách. „Myslím, že byste na to neměl mít právo, neměli vás pouštět na kauci,“ řekla mu. Policista odvětí, že tomu rozumí. „Jaký je to pocit?“ ptá se žena. „Je mi líto, že se tak cítíte,“ odpovídá strážník klidným hlasem.

„Ne, není vám to líto,“ říká ještě občanka Minnesoty, policista už však odchází k pokladně. Žena se nedá odradit a dál pokračuje v konfrontaci. „V klidu si tu nakupujete, jako byste nikoho nezabil. Myslel jste si, že vás lidé nepoznají? Chladnokrevně jste zabil člověka, nemáte právo tady být,“ řekla také.



Kueng se ohradí s tím, že to nebylo chladnokrevně. „Můžu prostě zaplatit?“ ukončuje konverzaci. „Ne, nechceme, abyste tady nakupoval. Chceme, aby vás zavřeli,“ nedá se však odradit stále natáčející žena. „Máte nějaké výčitky z toho, co jste udělal? Máte?“

Nakonec začne i ostatním nakupujícím vysvětlovat, kdo je onen muž v kšiltovce. Kuengovi pohrozí, že si nebude chodit po Minnesotě ani nikde jinde, jako by se nic nestalo, a dá mu možnost omluvit se nebo říct své k videu, které s ním natáčela. „Protože ono bude na internetu. A vy půjdete zpátky do vězení. Věřte tomu,“ dodává.

Policista je v případu zabití černocha George Floyda už druhým, kterého propustili na kauci. Ještě před ním se na svobodu dostal jeho kolega Thomas Lane, uvedla stanice CBS Minnesota. Spolu s Derekem Chauvinem a Touem Thaoem by se měli znovu objevit u soudu 29. června.

Šestačtyřicetiletý Floyd zemřel 25. května poté, co mu Chauvin několik minut klečel na krku, ačkoliv muž opakovaně říkal, že nemůže dýchat, a strážníka prosil, aby ho nezabíjel. Floydova smrt vyvolal protesty nejen ve Spojených státech, ale i v několika dalších zemích včetně Česka.