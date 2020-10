VIDEA TÝDNE: Boj o Karabach, míření samopalem a prezidentská debata v USA

Boje v oblasti Náhorního Karabachu mezi arménskými a ázerbájdžánskými vojsky neustávají. Obě strany konfliktu nasadily těžké dělostřelectvo a hlásí rovněž územní zisky. Ázerbájdžán vyhlásil částečnou mobilizaci, Arménie vyzvala Turecko k ukončení podpory Baku.

Republikánský prezident Donald Trump a jeho demokratický soupeř Joe Biden se v první debatě kandidátů před americkými prezidentskými volbami přeli o obsazení Nejvyššího soudu, o přístupu k pandemii covidu-19, násilí kolem demonstrací v amerických městech, klimatické změně či o regulérnosti voleb.



1. října to byl přesně rok, kdy skonal legendární zpěvák Karel Gott. Nejen blízcí, ale i fanoušci a kolegové vzpomínali na umělce a sdíleli příspěvky na sociálních sítích. Leoš Mareš zveřejnil video, ke kterému napsal: „Když MISTR rapuje TŘI SLOVA“. Ve videu Karel Gott vtipkuje o zpěvu Leoše a předčítá text k jejich společné písni.



Po sociálních sítích koluje video, na kterém míří za jízdy policista na řidiče jiného auta samopalem. Kde a kdy se incident odehrál, ani co mu předcházelo, není jasné. Policie údajně celý incident prošetřuje.



Černovláska Bella Poarch se proslavila na sociální síti TikTok tím, že takzvaně lipsyncuje, kývá hlavou a koulí očima. Někdy přidá i taneček. Její „představení“ do beatu písně M To The B má téměř půlmiliardy zhlédnutí a 35 milionů lajků, což je dosavadní rekord.