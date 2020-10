O válce o Náhorní Karabach promluví v Rozstřelu odborník z FSV UK

Jde o nejvážnější konflikt mezi Ázerbájdžánem a Arménií za více než 25 let. Proti sobě v něm stojí ázerbájdžánská armáda a jednotky etnických Arménů. Podle zdrojů agentury AFP odešla z domovů kvůli bojům až polovina obyvatel Náhorního Karabachu, tedy 70 tisíc až 75 tisíc lidí. Podle tohoto zdroje tvoří 90 procent z nich ženy a děti.

Jak konflikt v Náhorním Karabachu začal, proč je nyní tak drsný a jakou roli v tomto střetu má Turecko - i na tyto otázky odpoví host pondělního Rozstřelu Emil Aslan. S moderátorem Vladimírem Vokálem bude mluvit také o tom, kdo vojákům dodává zbraně a o zákazu kazetových bomb.

Obě bojující strany se obviňují z ohrožování civilistů, a to zejména ve středisku území Stěpanakertu. Konflikt sleduje mnoho zemí z obav, že se do něj vloží cizí státy. Už nyní do sporu zasahuje Rusko a Turecko, Aslan promluví i o tom, zda je turecká intervence jen záminkou pro odvedení pozornosti od Erdoganových problémů.

„Když vypukl koncem 80. let konflikt v Náhorním Karabachu, pozoroval jsem, že Ázerbájdžánci mají o Arménech úplně stejné stereotypy, jaké měli Arméni o Ázerbájdžáncích. Přitom kdybyste vedle sebe postavila dva mladé kluky, uvidíte zrcadlové obrazy. Obě dvě strany se domnívaly, že jsou v právu. Tehdy jsem pochopil, že černobílý výklad složitých situací nefunguje,“ řekl Emil Aslan v jednom z rozhovorů.

Mezinárodní společenství republiku Arcach neuznává. Obyvatelé jsou z 99 procent etničtí Arméni. Arménie a Ázerbájdžán vedou o toto území spor desítky let. Převážně arménské obyvatelstvo této oblasti se odtrhlo od Ázerbájdžánu na přelomu 80. a 90. let minulého století v krvavé válce.

V současné době se Náhorní Karabach a přilehlý Lačinský koridor nacházejí pod vojenskou kontrolou Arménie. Ázerbájdžán považuje území za okupované.