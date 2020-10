Mareš, Zelenková a Bílá vzpomínají na Gotta. Přidala se i vdova Ivana

Moderátor Leoš Mareš si na zpěváka zavzpomínal na sociálních sítích, kde zveřejnil vtipné video s mnohonásobným Zlatým slavíkem. V ranním vysílání rádia mu zase „zazpíval“ píseň Rok bez Karla, jejíž text v noci složil.

Lucie Bílá, Monika Absolonová, Lucie Vondráčková, Libor Bouček sdíleli na internetu vzpomínky s fotkami a většinou se shodují v tom, že Karel Gott tady chybí.



Zpěvačka Jitka Zelenková, která s Gottem vystupovala čtrnáct let, mu napsala dopis, v němž ke zpěvákovi promlouvá, jako by byl pořád tady.

Ivana Gottová nejen o filmu Karel

Vdova po zpěvákovi Ivana Gottová, která je po nákaze koronavirem stále v karanténě, poskytla na tiskové konferenci k filmu Karel vyjádření. V podobném duchu se nesla vzpomínka na jejího manžela na sociálních sítích.

„Dnes je to rok. A není den, abych na Karla nemyslela… Když jsme se koncem roku 2017 dozvěděli tu krutou diagnózu, naučili jsme se společně radovat z každého dalšího dne, žít pouze a jenom přítomností. Zároveň jsme do této přítomnosti přizvali i minulost. Manžel se rozhodl, že chce, aby zde po něm zůstalo něco víc než písně. Dárek pro jeho věrné fanoušky. Obraz jeho životní cesty. Kniha, ale také film,“ napsala vdova po zpěvákovi.

10. září 2020

„Začal ještě intenzivněji pracovat na své autobiografii a přitom mi vyprávěl o celém svém životě nabitém prací a uměním. Současně velmi stál o svůj životní filmový dokument. Vím, že mu záleželo na tom, aby vznikl pravdivý film nejen o jeho práci, ale i o krásných a harmonických vztazích v naší rodině,“ pokračovala Ivana Gottová.

„Naproti tomu já jsem si vždycky své soukromí úzkostlivě chránila a vysloužila si za to mnohdy kritiku. S režisérkou Olgou Špátovou jsme už podruhé udělali výjimku. Natáčela vždy nenápadně a tiše, v doprovodu nejužšího štábu – většinou jen ona a zvukař. A to byl také jeden z důvodů, proč jsme ji opět oslovili. Věděla jsem, že Karlovi záleží na tom, aby se mohl svým příznivcům pochlubit šťastnou rodinou. A tak jsme kameru nechali nahlédnout více do našeho soukromí.“

Podle Ivany Gottové její manžel přistupoval k natáčení s naprostým klidem a nechal se točit i v situacích, se kterými by deset let zpátky jen těžko souhlasil. Chtěl, aby jeho příběh byl pravdivý. A hlavně, aby to nebyla nuda. Záleželo mu na tom, aby film i kniha byly jeho životními díly. Aby byly zachyceny jeho úspěchy nejenom u nás, ale i v zahraničí.

„Jsem šťastná, že se to podařilo a že divák, který třeba ani nebyl manželův fanoušek, možná až díky našemu filmu pochopí, že Karel byl fenomén, jaký u nás neměl obdoby. Milován, troufám si říct, miliony lidí doma, v mnoha zemích Evropy i jiných koutech světa,“ dodala Gottová. „Film vypráví pravdivý a upřímný příběh o mimořádně úspěšném, milovaném, slavném a přitom skromném, hodném a slušném člověku, jehož já byla tou vyvolenou a šťastnou ženou. Za to zůstanu až do konce svých dnů hluboce vděčná.“

Dominika nechce sváry

Zpěvákova nejstarší dcera Dominika Gottová, která po řadě eskapád zaznamenaných bulvárem a odmítnutí účinkování v dokumentu Karel nemá s vdovou Ivanou Gottovou nejlepší vztahy, poprosila ve svém prohlášení o klid v rodině.



„Vážení přátelé, je to už rok, co jste bez nejlepšího zpěváka, přítele a já bez tatínka. Moc si vážím, že na tátu tak krásně vzpomínáte. Mám stále bolest v srdci, protože vím, že jsem v posledních letech jeho života nebyla dobrou dcerou. Uvědomuji si to a snažím se dál pracovat na tom, abych na tom byla lépe. Někdy minulost nebyla lehká, avšak ani přítomnost není. Do budoucna snad bude lépe,“ uvedla Dominika Gottová.

„Ráda bych tatínkovi brzy udělala v nebi radost a pokusila se dát dohromady znesvářené strany naší rodiny. Ale to musí chtít obě strany, nejenom jedna. Přeji si, aby se to povedlo. Mějte se hezky a přeji vám vše nejlepší,“ dodala.

Památce zesnulého zpěváka Karla Gotta se v den prvního výročí jeho úmrtí přišla poklonit řada fanoušků. Na náhrobek, na jehož podobě Gottova manželka Ivana spolupracovala s akademickým architektem Jiřím Deýlem a inženýrem Pavlem Štruncem, mnozí z nich položili kytky a zapálili přinesené svíčky. Lidé většinou u hrobu mlčky postáli, někteří z nich poté zamířili k dalšímu pietnímu místu, Gottově vile na pražské Bertramce.

Na Malvazinky, kde je pohřben například i bývalý československý prezident Antonín Novotný, objevitel krevních skupin Jan Janský nebo spisovatelé Jakub Arbes a Ondřej Sekora, dnes dorazily také sestry Nikol Holková a Martina Gloserová, které přijely z Ostravy. Vzpomínaly na Gottovy koncerty, které navštívily. „I ve starším věku jsem si myslela, že Karel Gott tady bude po celý můj život, že nikdy nezemře,“ řekla šestačtyřicetiletá Holková.

Obě sestry, které minulý rok nechyběly na rozloučení s Gottem na pražském Žofíně, nyní plánují návštěvu celovečerního dokumentu Karel režisérky Olgy Malířové Špátové. Snímek zachycuje i poslední měsíce života nejslavnějšího českého zpěváka populární hudby.

Vzpomínky na Gotta

V březnu příštího roku by měla vyjít oficiální autobiografie Karla Gotta. Vdova po zpěvákovi Ivana Gottová a její spolupracovníci se rozhodli vydání knihy plánované na podzim posunout, protože potřebují víc času na její dokončení. Autobiografie má obsahovat i fotografie, dokumenty a archivní materiály, které dosud nebyly publikovány.



Na Gotta bude ve čtvrtek ve svém vysílání vzpomínat Česká televize, speciální pořad nabízí i Český rozhlas.

Internetové tržiště Aukro u příležitosti prvního výročí zpěvákova úmrtí uspořádá dobročinnou aukci sběratelských medailí věnovaných Gottovi. Akci pořádá ve spolupráci s Českou mincovnou, která medaile původně vydané ke Gottovým 80. narozeninám do prodeje poskytla. Kolekce medailí se bude dražit 12. října.

Karel Gott zemřel 1. října před půlnocí ve své vile na pražské Bertramce. Léčil se s akutní leukemií. Legendě české populární hudby, která ovlivnila několik generací posluchačů, bylo 80 let. Fanoušci se mohli s oblíbeným zpěvákem rozloučit 11. října v paláci Žofín, kam přišlo zhruba 49 tisíc lidí. O den později se konala zádušní mše ve svatovítské katedrále, kam přišli příbuzní, přátelé, spolupracovníci, politici, zpěváci, herci, sportovci a další pozvaní hosté. Tento den byl zároveň dnem státního smutku.

12. října 2019