Senát mládne, asi proto víc řeší naši profesní minulost, říká ústavní soudkyně

Jsou to již dva měsíce, co jste byla zvolena ústavní soudkyní. Jak jste se v nové roli zabydlela?

O zabydlení ještě zdaleka nemůže být řeč, jsem stále v jeho procesu. Byla by to zajímavá otázka na kolegyně a kolegy, kteří už mají „odbydlenu“ větší část svého funkčního období či již skončili, zda se lze na Ústavním soudu během těch deseti let zabydlet. Mohu posuzovat jen podle své dosavadní třináctileté justiční praxe. Člověk si jistě postupem času do značné míry osvojí procedurální záležitosti. Ale pro zabydlování jako nekončící proces mluví i pestrost věcí, které Ústavní soud řeší, jedinečnost řady případů, vývoj legislativy i společnosti. U Ústavního soudu to navíc umocňuje fakt, že soudkyně a soudci se zde zabývají i tématy mimo svou předchozí specializaci.

Genderovou vyváženost považuji za něco v současné době zcela přirozeného a pro fungování každé instituce – tedy i Ústavního soudu – zdravého.