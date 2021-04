Vakcína Johnson & Johnson by měla dorazit 19. dubna, nejprve 14 400 dávek

První dodávka vakcíny Johnson & Johnson by měla podle distributora Avenier do Česka dorazit 19. dubna. Nejprve doveze 14 400 dávek, o týden později 24 000 dávek. Firma začala v pondělí s rozvozem vakcíny do zemí Evropské unie. Přípravek nicméně přezkoumává Evropská léková agentura kvůli podezření na souvislost s několika případy krevních sraženin.