Kvůli narušení chladového řetězce se zpozdí 60 tisíc vakcín Pfizeru pro ČR

„Ještě v Německu došlo k narušení chladového řetězce u části vakcín. Podle nejnovějších informací by nová zásilka měla dorazit už zítra, takže k nějakému posunu naplánovaných pacientů by nemělo dojít,“ řekl iDNES.cz ministr zdravotnictví Petr Arenberger.

Podle informací MF DNES mělo v úterý do Česka dorazit okolo 286 tisíc dávek. Kvůli chybě v chladovém řetězci se však dodávka zmenší o zhurba 60 tisíc vakcín. „Nedorazí jen část. Do tří krajů a Fakultní Thomayerovy nemocnice. I tato místa ale budou moct kvůli redistribuci bez problémů pokračovat,“ dodal pro iDNES.cz ministr. Kromě pražské nemocnice v úterý vakcíny nedorazí do Moravskoslezského kraje, Ústí nad Labem a Českých Budějovic.

„O výpadku nevíme nic, standardně očkujeme,“ řekl pro iDNES.cz mluvčí nemocnice pražské Thomayerovy nemocnice Petr Sulek.



Lékaři promluví o postupu očkování

Tématu dodávek se v úterý budou věnovat i praktici. Na svolané tiskové konferenci vystoupí v úterý od 11:30 hodin místopředseda pro zahraniční aktivity SVL ČLS JEP Bohumil Seifert, který představí přístup praktických lékařů k pacientům s covidem. Seifert také promluví o potenciálu monoklonálních protilátek v léčbě covid.

Chybět nebude ani ani předseda SPL ČR Petr Šonka. Ten informuje o očkování u praktických lékařů a porovná situaci v jednotlivých krajích. Tématem bude i distribuce vakcín.

V Česku přitom v pondělí přibylo 3 843 případů koronaviru, nejméně za pracovní den od 30. listopadu. Reprodukční číslo se poprvé od 8. března dostalo nad jedna. Počet úmrtí s covidem v Česku překročil 28 tisíc. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.