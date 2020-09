Neznámkovat maturitní testy je nebezpečná myšlenka, tvrdí Václav Klaus

Exministryně školství prohlásila, že podle učitelů se během jara, tedy v době, kdy se školy uzavřely a probíhala distanční výuka, nic zásadního v učivu nezměnilo. Vše by se nyní mělo zvládnout dohnat. Učitelé podle Valachové avizují, že se jim podařilo děti vzdělávat i online.



„Děti i v běžné situaci z výuky vypadnou během letních prázdnin. Věřím, že jak oni, tak i učitelé začátek výuky zvládnou bez větších problémů, řekla.



S tím však nesouhlasí Klaus. Děti totiž dle jeho slov zažily příliš velký výpadek prezenční výuky, protože na jarní distanční výuku ještě navázaly prázdniny. Navíc podle Klause ml. nebyla domácí výuka ve všech rodinách kvalitní. „Jsou velké rozdíly mezi rodinami, ve kterých je na vzdělání kladen důraz, a mezi těmi, kde vzdělání není na prvním místě,“ uvedl.



Státní maturitní testy se možná od jara příštího roku nebudou známkovat. Hodnotit by se mohly jen slovy „uspěl“, či „neuspěl“ podle množství zvládnutých úkolů. Profilová část maturity se má známkovat i nadále.

Hranice „uspěl“ a „neuspěl“ by se tak dala označit jako síto, jestli do profilové části žáci mohou postoupit. Podle návrhu by testy měly ověřovat minimální úroveň znalostí potřebnou k maturitě a neměly by se proto hodnotit stupni prospěchu.

Předseda Trikolory uvedl, že je běžné nerozdávat známky například u prvňáčků, ale u maturitního ročníku nepovažuje známkování za problém. „Myšlenka nehodnotit maturitní testy je velice nebezpečná,“ řekl.

Ministerstvo školství by podle exministryně Valachové mělo přidat v plánování. Vadí jí, že učitelé, rodiče ani děti nemají jistotu, co se bude v nejbližší době dít. Václav Klaus navíc politoval také ředitele škol. Mají podle něj spoustu úkolů, ke kterým často nemají kompetence, aby je plnili.

„Ze začátku jsme se všichni báli, že přichází nějaká apokalypsa a vláda dělala opatření, s tím jsem souhlasil. Od té doby je to ale jeden velký zmatek,“ řekl šéf Trikolory.

Pandemie změnila přístup rodičů

Shodli se také na tom, že koronavirus naučil rodiče, aby se více zapojili. Podle Klause navíc mnozí rodiče změnili názor na distanční výuku. „Všichni byli více zataženi do vzdělávání svých dětí, koronavirus nás přiměl víc se zajímat. Rodiče určitě změnili přístup k obsahu a kvalitě vzdělávání,“ řekla exministryně.

Ačkoliv si ani jeden nepřeje, aby se distanční výuka naplno vrátila, konstatovali, že nyní jsou na ni všichni lépe připraveni. „Nechtěla bych žít ve světě, kde distanční výuka nahradí tu opravdovou,“ uvedla Valachová.

Výuka ve školách má podle Klause výhody, které distanční forma nedokáže nahradit. „Některé věci zůstanou navždy netechnologické, například lidské vztahy. Vědomosti jsou také v interakci s ostatními, to je strašně důležité,“ tvrdí.