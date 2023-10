Drahá výuka v době úspor. Ministerstva platí za jazykové kurzy miliony

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Je nejvyšší čas přeřadit na nižší rychlost, ubrat plyn a začít brzdit, abychom nemuseli za několik let těsně před nárazem do dluhové zdi zatahovat za ruční brzdu, prohlásil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) krátce poté, co Sněmovnou prošel vládní konsolidační balíček. Šetřit chce mimo jiné na provozních výdajích státu nebo osekaných zaměstnaneckých benefitech. Ministerstva se ale zatím spíš chovají tak, že jich samotných se úspory týkat nebudou.