Mladí Češi se zhoršují v angličtině, situaci zachraňuje Brno, ukázalo testování

Výsledky vychází z průzkumu, který je založený na testech EF Standard English Test, který je celosvětově používaný ke zjišťování úrovně angličtiny ve školách, firmách i vládních institucích. Češi mají podle jeho výsledků vysokou úroveň jazyka, v této sekci se ale drží na spodních příčkách. Nejlepší jsou dlouhodobě Nizozemci.

Češi si meziročně pohoršili o tři příčky a z 23. místa spadli na 26. místo. Podle Sabiny Wyrbové z české pobočky EF za to nemůže jen nízká úroveň angličtiny na základních školách. „České děti oproti jiným evropským zemím mnohem méně využívají kvalitní výuku jazyků mimo veřejný sektor. Na středních školách a v dospělosti pak znalost jazyka obtížně dohání,“ popisuje.

Svou roli podle ní hraje také online výuka z dob pandemie. „U jazykové výuky je nezbytné jazyk aktivně používat, snažit se komunikovat, i když s chybami, a tato možnost tady dlouho nebyla. Školy i žáci dohání to, co zameškali, ale neposouvají se ještě dopředu. I to může za naši stagnaci a propad v rámci žebříčku,“ říká Wyrbová.

V Česku můžeme pozorovat rozdíly také mezi jednotlivými kraji. Z testování vyplynulo, že nejlépe jsou na tom žáci a zaměstnanci v tom Jihomoravském.

Letos se prvně testovaly také globální trendy. Autorka průzkumu Kate Bell upozornila na důležitou roli angličtiny ve světě. „Letošní index vytváří iluzi globální stability – úroveň angličtiny zůstává přibližně stejná, ale pravda je taková, že zisky v některých zemích a regionech jsou kompenzovány ztrátami v jiných,“ uvedla.

Globální trendy však ukazují klesající znalost angličtiny u mladých lidí ve věku 18-20 let, nejvýraznější pokles zaznamenaly velké země včetně Indie a Indonésie. U mnoha dalších zemí včetně České republiky došlo k výraznému poklesu v souvislosti s pandemií covidu-19.

Dále pokračuje celosvětový trend zlepšování úrovně mezi zaměstnanci. Zvětšují se ale rozdíly ve znalostech mužů a žen - u mužů jde úroveň nahoru, u žen naopak klesá. Rozdíly mezi pohlavími však nejsou rovnoměrné. Genderové parity dosahuje nebo se jí přibližuje 63 zemí, Česko nikoliv.

Education First je největší soukromá vzdělávací organizace založená v roce 1965 ve Švédsku. S aktuálně více než 43 tisíci zaměstnanci a 500 školami ve 100 zemích světa.