Než Zdeněk Hromádka pochopil, že jeho ruská manželka a tříletá dcera Anna neodjely do Ruska jen na návštěvu babičky, trvalo několik týdnů. Až pak mu došlo, že se jedná o únos. „Myslel jsem, že se vrátí,“ vzpomíná. Anna jedním z dětí, které jeden z rodičů odvezl z Česka do zahraničí, většinou do své rodné země. Ročně jsou to desítky případů.