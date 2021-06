Lidé konečně zjistili, že i v Česku je krásně, říká sekretář klubu turistů

Klub Českých turistů slaví 133 let. Máte představu o tom, kolik značek se za tu dobu po cestách rozneslo?

Máme vyznačených 43 500 kilometrů pěších tras, 38 tisíc kilometrů cyklotras, které dobrovolnicky malují dva tisíce značkařů, a ještě je tu asi 360 kilometrů značených pro běžky. Značek jako takových budou miliony.

Poslední turistickou sezonu zasáhl koronavirus, je to nějak poznat i na stezkách a značení?

To má dvě strany mince. První je, že do lesů a přírody chodilo více lidí, protože bylo všechno zavřené. Hustota návštěvníků byla tak veliká, že například rušili místní, kteří mají v okolí své pozemky. To je případ i Smetanovy vyhlídky nedaleko Krňan. Na ni chodilo tolik lidí, že místní stezku zahradili, i když tam léta předtím byla.

Je ale pravda, že lidí na ni chodilo mnohonásobně více a snažili se autem dojet až co nejblíž k vyhlídce, takže parkovali na cizích pozemcích. Brali si tam věci na kempování, stolky, židličky a pochopitelně i alkohol s hudbou. To je samozřejmě špatně, stejně jako zahrazení. Dodnes to není vyřešené.

A druhá strana?

Pořád máme problém s kůrovcem. Tuny stromů se kvůli tomu těží a výjimkou nejsou ani ty, na nichž jsou turistické značky. Pak je potíž, že značky není kam dát. S lesníky jsme domluvení, aby strom pokud možno káceli nad značkou, ale také to vždy nejde. Řešením jsou pařezy, kůly, dovezené cedule a podobně. Snažíme se ale maximálně využít přírodu kolem.

Jakou turistickou sezonu očekáváte letos?

Letos by to mohlo být lepší a snad jsme z toho nejhoršího venku. Myslíme si, a vypadá to, že naše odhady jsou správné, že naši spoluobčané konečně zjistili, že když nemůžou do zahraničí, podívají se po naší zemi. Zjistili, že je tady spousta krásných míst a nemusí se vždycky do Chorvatska nebo Egypta. Někteří pojedou jistě také do zahraničí, ale spousta turistů se vydá po oblastech českých i moravských. Nárůst lokálního turismu bude podle nás vyšší než v minulých letech i před pandemií.

Budou letos nějaké novinky?

Jedna úplně nová akce je Stezka Českem, tu udělali kluci, kteří chodili na túry do zahraničí. Tam se snažili překonávat tisícikilometrové vzdálenosti. Kvůli koronaviru vyjet nemohli, a tak si řekli, že vyznačí cestu kolem celé České republiky.

Stezka teď vede po vyznačených trasách a má celkem dva tisíce kilometrů. Na jejím webu je popis trasy, kde se dá přespat, jestli v penzionu, nebo po širákem a zájem o tento projekt vidíme především u mladých lidí. Trasu jde společně třeba 80 lidí, kteří se domlouvají, kdy vyrazí. Jedna etapa má kolem 20 až 25 kilometrů, vše je propojené se sociálními sítěmi. Turisté tam sdílejí svoje zážitky, fotografie... Mladší lidi to motivuje k tomu, aby se hýbali, a z toho máme radost. Mezi další novinky patří i soutěže.

Co za těch 133 let Klub českých turistů dokázal?

Největší slávu zažil klub ve 30. letech před 2. světovou válkou, kdy jsme měli zhruba 100 tisíc členů a asi 115 chat. V současné době máme 14 chat a asi 32 tisíc členů. Pořád je na co navazovat. Tradice, činů a skutků našich předchůdců si velmi vážíme. Na předválečná čísla ale asi nejsme schopni se dostat, i když bychom chtěli. K obnovení spolku došlo po revoluci, a co se nám podle mě daří, je, že trasy jsou vyznačené velmi dobře.

A jaké jsou ještě mety klubu?

Takovým cílem jsou moderní pěší trasy, které jsou úplnou novinkou. Lidé totiž nejradši chodí po přírodních trasách, a právě to je přednost těch moderních. U nás ale máme certifikovanou jen jednu, byla 19. v Evropě, jmenuje se Stezka kolem Lužnice a má 52 kilometrů. Jen ta teď splňuje podmínky pro moderní pěší trasu. Tedy aby lidé nechodili po asfaltu, betonu a tvrdých površích, ale po těch přírodních, aby se krajina kolem měnila, aby tam bylo občerstvení, ubytování, zajímavosti kolem.