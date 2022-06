Střelec z třinecké nemocnice kandidoval do Sněmovny, na KSČM poté zanevřel

Mužem obviněným z vydírání, který si minulou středu vyhrůžkami a výstřelem ze samonabíjecí pušky vynutil vjezd autem do Nemocnice Třinec, je místní 44letý zemědělský podnikatel Miroslav B. Ten v minulých letech neúspěšně kandidoval do zastupitelstva Třince a v roce 2017 i do Poslanecké sněmovny za komunisty. Strana mu nyní chtěla pozastavit členství.