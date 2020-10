Za třídnictví jsou jen stovky korun. Pojďte si to zkusit, vzkazují učitelé

V přepočtu tak za hodinu práce dostane 33 korun. Částka, za kterou by jen těžko někdo pracoval. „Myslím si, že taková částka je naprosto směšná,” míní Zakonovová. Přitom někteří třídní učitelé berou ještě méně. Ukazuje to průzkum, s nímž přišlo vedení Integrované střední školy Na Karmeli v Mladé Boleslavi a do kterého se zapojilo 70 škol z celé republiky.



„Jedna z třídních učitelek strávila třídnictvím přes 31 hodin měsíčně, což znamenalo, že při 600 korunách příplatku dostala za hodinu práce 19 korun a 30 haléřů,“ popisuje ohodnocení jedné z pedagožek ředitel školy a iniciátor průzkumu Štefan Klíma.

Třídní učitel musí každý měsíc řešit velké množství administrativních věcí, výchovné problémy ve třídě, kontrolovat absenci žáků, zapisovat informace pro rodiče žáků do školního systému, komunikovat s rodiči, řešit finanční záležitosti například v souvislosti s kurzy či výlety a mnoho dalšího.

„Máme obrovské množství výkazů, které je nutné pravidelně sepisovat. Když máte žáky s poruchami učení, vykazujete strašné množství papírů. Nejdříve musíte zpracovat plán, každý měsíc pak musíte popsat, zda ten plán dodržujete, pokud ho nedodržujete, tak to musíte písemně zdůvodnit a tak dále,“ říká Klíma.

V současné době činí příplatek za třídnictví 400 až 1 300 korun. To by se mohlo změnit, záležet ovšem bude na poslancích, kteří se na částce nemohou dohodnout. Naposledy tuto problematiku projednávali v lednu. Podle novely zákona by se odměna pro třídní učitele mohla zvýšit na až čtyři tisíce korun.

To už by podle oslovených pedagogů byla adekvátní odměna. „A pokud si někdo z poslanců myslí, že je to nepřiměřená částka, tak ať si jde tu práci vyzkoušet a uvidí, že je řekl bych na spodní hranici,“ uzavírá Klíma.