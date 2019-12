Karlovy Vary chtějí učitele, strážníky i řidiče přilákat na městské byty

„V závislosti na tom, jaké profese v Karlových Varech chybějí, jde o strážníky městské policie, řidiče městské hromadné dopravy a učitele městských a mateřských škol. V té širší souvislosti jsou to samozřejmě také zdravotníci,“ uvedla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.

Připomněla přitom snahu kraje přivést na západ Čech Fakultu zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni. Zástupci Karlových Varů by stáli o to, aby své obory vyučovala přímo v krajském městě. Radnice nyní čeká, jak o nabídce rozhodne akademický senát.

„Byli bychom rádi, aby nám tady studenti nejen studovali, ale i zůstávali,“ doplnila primátorka. Zároveň podotkla, že by se vedení magistrátu rádo věnovalo také otázce startovacích či sociálních bytů a tedy i rodinám s dětmi.

Nové byty nabídne třeba Krokova ulice

Podle primátorčina náměstka pro majetek Josefa Kopfsteina v současné době Karlovy Vary volné byty nemají. První z plánů na jejich vybudování už ale vznikl.

„Týká se bytů vytvořených z jeslí ve Východní ulici. Projektuje se, dělá se studie na rozšíření a nástavbu. Kolik bytů vznikne, to nám ukáže právě až studie,“ popsal s tím, že jde o jakousi první vlaštovku týkající se nového městského bydlení.

Další lokality podle Josefa Kopfsteina zatím pouze přicházejí v úvahu. „Mluvilo se o Krokově ulici, to byla jedna z variant. Pak máme jednání s několika soukromými investory, kteří nám nabízejí spolupráci. Jde o to, že by investoři zasíťovali pozemky, my bychom na nich mohli postavit byty,“ uvedl náměstek.

Jedná se podle něj například o lokalitu dolního nádraží, bývalý pivovar v Rybářích či lokalitu v Tuhnicích. Paradoxem krajského města přitom zůstává to, že volných bytů je v něm spousta. Josef Kopfstein je odhadl přibližně na stovky. Jde ale o soukromé nemovitosti, které prodávají zahraniční majitelé, zejména z východu.

Městu vadí přísná kritéria

Karlovy Vary byly jedním z měst regionu, které se před časem přihlásilo k projektu týkajícího se zvýšení kvality bydlení. Na společném jednání se kvůli tomu tehdy sešlo 15 starostů z kraje.

„Dnes existuje titul zvaný Výstavba, kde jsou ale daná kritéria, která jsou pro obce buď svazující, nebo nevýhodná, takže do toho nechtějí jít,“ řekl primátorčin náměstek pro strategie a dotace Tomáš Trtek.

Pokud obec kritéria nesplní, vystavuje se podle něj riziku krácení dotace, ať se jedná o byty startovací, sociální anebo s určeným bydlením. „To znamená, že mohou být třeba jen pro hasiče a ve chvíli, kdy se nám nesejde například dvacet hasičů, kteří potřebují byt, tak bude prázdný. Nemůžeme do něj dát učitele,“ vysvětlil Tomáš Trtek.

Řešení vidí v tom, že buďto bude titul přímo šitý na míru obcím, anebo se obejde bez některých omezení. Varům by například podle něj nevadily podmínky, že by musel byt zůstat třeba padesát let v majetku města, nájemník by platil zvýhodněný nájem nebo by v bytě mohl zůstat pouze po dobu pěti let.