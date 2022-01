Banda trapných ufňukaných politických amatérů, odmítl Okamura kritiku

„Je to banda trapných ufňukaných politických amatérů Neumí se ve Sněmovně s ostatními domluvit. Jen samé podrazy,“ pokračoval šéf SPD na Twitteru, který tak nepřímo připomněl, že vládní poslanci ho nezvolili místopředsedou Sněmovny.

Cílem nynějšího snažení SPD je oddálit schválení korespondenčních voleb ze zahraničí. Šéf klubu TOP 09 Jan Jakob se kvůli tomu vysmíval SPD s tím, že dosáhla akorát jednodenního odkladu.

Právě Okamura ve čtvrtek předvedl, jak lze snadno blokovat jednání parlamentu, i když jste v opozici a proti vám stojí vláda s přesvědčivou většinou.

Vzal si ráno slovo a téměř dvě hodiny nepustil k mikrofonu nikoho jiného. Něco takového předváděl v minulém volebním období Lubomír Volný, kterého musela několikrát násilím vyvádět sněmovní ostraha. Okamuru nikoli, umožnil mu to jednací řád.

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Po sněmovních interpelacích se v podvečer mělo jednat o opozičních návrzích zákonů. SPD to však opět zablokovala vynucenou přestávkou. A protože by přesáhla 19. hodinu, do které mohli poslanci zákony projednávat a hlasovat o nich, místopředseda Sněmovny Jan Skopeček z ODS, který v tu chvíli schůzi řídil, raději úplně ukončil jednací den.

„Připadá mi to jako destrukce za každou cenu,“ komentoval čtvrteční jednání v Poslanecké sněmovně poslanec Marek Benda z ODS na CNN Prima News. V pořadu 360° mu oponoval poslanec SPD Radim Fiala „Křičíte na nás něco o nenávisti a jste zkrátka nervózní, za což my nemůžeme,“ řekl.

„Interpelace měly ještě nějakou logiku, ale celé dopoledne bylo v duchu předvolebního mítinku pana Okamury, Radima Fialy a jejich kolegů. Večer, když dojde na opoziční okénko, si opoziční strana vezme pauzu, aby zablokovala jednání,“ prohlásil Benda, který však uznal, že parlamentní opozice má na to právo.

Z destruktivního chování byla v minulosti obviňována i ODS, když sama byla v opozici.

V nynější Sněmovně nejde o první konflikt. Vládní poslance před pár týdny zaskočili poslanci ANO, když při projednávání návrhu na roční odklad účinnosti většiny sporného nového stavebního zákona díky momentální převaze prosadili přerušení debaty do března.

A opět to byl Benda, který se nejvíce rozlítil. „To, co se tady odehrálo, pokládám za velký faul,“ řekl a pohrozil, že by opozice nemusela mít řídící funkce ve Sněmovně samozřejmé. Postěžoval si v této souvislosti na nutnost ve Sněmovně „24 hodin denně sedět a poslouchat všechny ty řeči“.