Okamura šel ve stopách Volného. Ukázal, jak lze snadno zablokovat parlament

Šéf SPD má totiž právo jako řečník s přednostním právem hovořit bez časového omezení. A plně toho využil, aby nedošlo v žádném případě na jednání o návrhu na zavedení korespondenční volby pro české občany v zahraničí. Tu SPD kategoricky odmítá.

Ve svém téměř dvouhodinovém vystoupení Okamura postupně navrhl, aby poslanci řešili to, že je předseda Pirátů Ivan Bartoš zároveň poslanec i ministr pro místní rozvoj, financování STAN či pomoc, kterou vláda Petra Fialy schválila pro Ukrajinu čelící hrozbě agrese z Ruska. Probral také návrhy SPD předložené do Sněmovny. Byl to projev „od Šumavy k Tatrám“.

„Opozice zatím jednání Sněmovny destruuje,“ popsal už ve středu šéf poslaneckého klubu ODS Marek Benda, jak to v nové Sněmovně vypadá.

SPD i ANO nelibě nesou, že vládní většina neumožnila zvolení posledního místopředsedy Sněmovny. SPD na tento post tlačí právě Okamuru, ANO nejprve neprosadilo Radka Vondráčka, pak ani Karla Havlíčka.

„Nebudeme přistupovat na výměnné obchody,“ oznámila pak v reakci na to po poradě poslaneckého klubu ANO ve Sněmovně jeho šéfka Alena Schillerová.

Okamura ve svém vystoupení kritizoval i to, že pro jednání o opozičních návrzích vyčlenila vládní většina jen čas ve čtvrtek od 18 do 21 hodin.

Ale jeho hlavní cíl byl jiný. Ve čtvrtek dopoledne mohlo dojít na jednání o návrhu, který by umožnil korespondenční volbu pro Čechy v zahraničí, která je pro Okamurovo hnutí nepřijatelná.

Korespondenční volbu pro Čechy v cizině navrhl loni Senát na základě požadavku krajanských sdružení a s podporou ministerstva zahraničí. Argumentoval i tím, že Česko je jednou z posledních pěti zemí Evropské unie, které zatím hlasování poštou uzákoněno nemají. „Zavedeme korespondenční volbu pro Čechy v zahraničí,“ píše se také v programovém prohlášení vlády Petra Fialy.

„Poslanecký klub SPD udělá maximum pro to, aby korespondenční volba uzákoněna nebyla. Jsme přesvědčeni, že korespondenční hlasování je útokem na demokracii a zároveň jsou to otevřené dveře k případným manipulacím s volebními lístky a k podvodům při jejich sčítání,“ řekl před šéf poslanců SPD Radim Fiala.

A jak přesně může to „maximum“ vypadat, předvedl ve čtvrtek Okamura.

Jediná cesta, jak tomu vládní koalice může čelit, je úprava jednacího řádu Sněmovny, která by například stranám dala ohraničený čas na jejich vystoupení a bylo by na ní, jak by ho rozdělila mezi své zástupce. O takový model jednacího řádu v minulém volebním období neúspěšně usilovalo tehdy vládní hnutí ANO. Ale narazilo.

Bývalý šéf Sněmovny Radek Vondráček chtěl i rozšířit dobu určenou pro schvalování zákonů a upravit procedurální veta, která mohou uplatnit poslanecké kluby nebo skupiny poslanců. Sněmovna ale vrátila Vondráčkovi tuto novelu v minulém volebním období k přepracování. Podle kritiků by ubrala práva menším opozičním stranám.