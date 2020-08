Koncert 8. 8. ve 20:08. Německé symboly na vystoupení kapely Ortel

Upravenou písní Diktátor, v níž zpívá to, co už před lety skinheadská kapela Orlík. Je to vlastně symbolické: je sobota 8. 8. a koncert podle plakátu měl začít ve 20:08 hodin. Náhoda, nebo podbízivá neonacistická šifra? V číslech je totiž skrytá symbolika neonacistů, kdy podle pořadí písmen v abecedě 88 znamená HH, pozdrav Heil Hitler.