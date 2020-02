Vozit asistenční psy nemusíme, tvrdí taxislužby. Řidiči ale mají jednat slušně

18:03 , aktualizováno 18:03

Řidič sdílené služby Bolt v pondělí násilím vyhodil z auta nevidomou ženu, protože mu vadil vodicí pes. Pokud řidič vodicího psa do vozu vzít nemůže, ať už třeba kvůli alergiím či velikosti auta, měl by to udělat slušně, shodli se oslovení přepravci.