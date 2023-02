Stačí dva měsíce vysokých teplot a sucho bude v Česku zpět, říká klimatolog

Lyžujete?

Když jsou sněhové podmínky, tak ano.

A máte kde?

V našich podmínkách to v posledních letech tolik nejde, migruju do vyšších nadmořských výšek. Upřímně, ztráta sněhové pokrývky byla jednou z našich prvních predikcí, jak z pohledu vodního hospodářství, zemědělství, tak i turistického ruchu. Už při mistrovství světa v klasickém lyžování v Liberci jsme se podivovali, že se staví skiareál v 700 metrech nad mořem. To nedávalo smysl už tehdy. Podle prognóz se budeme čím dál častěji potkávat s problematickou využitelností tamní arény. Obecně se dá říct, že investice do lyžařských areálů pod tisíc metrů jsou v našich geografických podmínkách nejisté, pokud se investor spoléhá na jejich dlouhodobou rentabilitu. Lepší vyhlídky mají severní a severovýchodní svahy, ale ne o mnoho.