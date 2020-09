Kraj je v nejlepší kondici, splnili jsme většinu slibů, řekla Jermanová

„Za uplynulé čtyři roky se nám podařilo splnit skoro všechny body z našeho předvolebního programu. Díky tomu je kraj v nejlepší kondici za poslední roky,“ řekla hejtmanka na slavnostním zahájení kampaně středočeského ANO.

V projevu vyzdvihla hlavně opravy silnic, škol a zdravotnických zařízení. Zdůraznila také, že rozvoj kraje musí začínat v malých obcích a městech. Pro ně kraj připravuje nové rozvojové programy.

„Za minulé volební období se opravilo více než 500 kilometrů silnic, podařilo se nám také zintenzivnit opravy mostů, každý týden se tak podaří opravit jeden most nebo mostek,“ poznamenal náměstek hejtmanky Gabriel Kovács.

Souhlasíte s tím, že Středočeský kraj je v nejlepší kondici za řadu let? celkem hlasů: 133 Ano 5 Ne 126 Nevím 2

V nejbližších týdnech a měsících však prý kraj čeká těžší výzva. „Musíme zvládnout podzimní pokračování koronavirové krize. První část jsme na jaře zvládli bez ztráty kytičky. Připravili jsme pro Středočechy taková opatření, která jim pomohla. Poskytujeme bezúročné půjčky pro podnikatele, staráme se o rodiny, sponzorujeme obědy do škol,“ připomněla Jermanová.

Seniorům také slibuje dostatek roušek, dezinfekce a testů na covid-19 zdarma. Právě slib bezplatných koronavirových testů ale kritizoval předseda hnutí Andrej Babiš. Mimo jiné mu vadilo, že voliči mohou tento slib chápat tak, že se týká všech krajů.

Průzkumy se neřídíme, tvrdí

Dnešní Právo napsalo, že podle interního průzkumu by ANO ve středních Čechách mohlo získat jen 13 procent a skončit až na čtvrtém místě. Před čtyřmi lety přitom vyhrálo s 20,8 procenta.

To však Babiš i Jermanová odmítli. „Je to nesmysl, my jsme dělali průzkum naposledy na konci února a tehdy to vyšlo někde na 24 procent,“ řekl iDNES.cz premiér. „Já ani hnutí ANO se neřídíme průzkumy. Myslím, že ukázaná platí (volební heslo hnutí ANO, pozn. red.) a rozhodnou voliči. Nemám se k čemu vyjadřovat. Článkům nedávám význam, pokud nejsou autorizované,“ poznamenala zase Jermanová.

V médiích se už dříve spekulovalo o jejich vzájemném sporu. Hejtmanka si v květnu vysloužila Babišovu kritiku kvůli trestnímu oznámení na záchranářku, která si stěžovala na nedostatek ochranných pomůcek.

Další negativní ohlasy pak vyvolalo útočné vyjádření jejího manžela vůči kandidátům opoziční ODS na sociálních sítích. „Je mi z vás na blití a ještě vedle sebe toho knírače. Parta buzerantů,“ napsal Pokorný pod příspěvek středočeského zastupitele Martina Kupky. Hejtmanka se za svého muže později omluvila, podle ní se nechal unést kvůli kritice na její osobu.

Podle zástupců krajské buňky ANO ale žádné spory mezi hejtmankou a Babišem nejsou. „Žádné zásadní spory mezi hejtmankou a předsedou neevidujeme. Myslím, že je to nafouknutá mediální bublina,“ řekl první místopředseda středočeské organizace Martin Herman.