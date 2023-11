Školy strhly mapu s údaji, kde budou stávkovat. Neuvěřitelné, radují se učitelé

„Google maps nejsou stavěné na stávku českých škol, takže odmítly už další školy zobrazovat. Už jsme mu domluvili, ale aktualizace bude ještě nabíhat cca do 10 hodin,“ doplnila platforma.

„Aktuální odhad ZŠ, SŠ i MŠ, které se zapojí do stávky, je přes 60 procent,“ sdělila v pátek dopoledne redakci iDNES.cz mluvčí školských odborů Jana Kašparová.

Odbory chystanou stávkou usilují mimo jiné o více peněz pro školství. Kritizují také to, že má o dvě procenta klesnout objem peněz na výdělky nepedagogických pracovníků ve školství - tedy například kuchařů, hospodářů a ekonomů škol, školních psychologů či IT pracovníků.

Zároveň se jim nelíbí návrh nařízení vlády, který by měl snižovat maximální počty hodin výuky financované ze státního rozpočtu.

V Česku je podle ročenky ministerstva školství celkem přes 4 200 základních, téměř 1 300 středních a asi 5 400 mateřských škol. Většinu základních škol zřizují obce, zhruba 300 škol je soukromých a necelých 50 zřizují církve. Obce zřizují i většinu mateřských škol, soukromých je přes 400 a církevních 50.

U středních škol platí, že je většinou zřizovatelem kraj. V Česku je asi 300 soukromých středních škol a necelých 50 církevních. Některé školy zřizuje i ministerstvo školství či další resorty.

Požadavky regionálního školství symbolicky podporuje také celý vysokoškolský odborový svaz. Hodinovou výstražnou stávku podpoří i 13 fakult vysokých škol, mezi nimi například Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Stávku podporují i vychovatelé, kteří pracují například v domovech dětí a mládeže nebo ve výchovných ústavech, a někteří studenti středních škol. Iniciativa Studenti pro školství uspořádá v pondělí v Praze protest.

Začne v 11:00 na Jungmannově náměstí. Studenti se následně vydají průvodem před ministerstvo školství, kde symbolicky předají studentské dopisy adresované ministru školství Mikuláši Bekovi.

Například v Praze se do stávky aktivně zapojí více než polovina z 921 škol. Dalších zhruba 100 až 150 pražských škol vyjádří podporu jinak a stávkovat v nich bude například část kantorů, někde bude uzavřena část školy, jako je například jídelna.

Nedostatek peněz ve školách by podle odborů způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce a omezení možnosti škol dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější. Zároveň by se zvyšoval počet žáků ve třídách, školy by omezovaly volitelné předměty nebo by se ohrozila existence malotřídek. Stávkou chtějí odbory také zabránit poklesu platů nepedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců, jako jsou vychovatelé, asistenti pedagoga nebo školní psychologové. Odmítají, aby ředitelé škol museli z peněz na platy hradit stonajícím zaměstnancům dávky v nemoci.

Ministerstvo školství by mělo mít podle navrhovaného rozpočtu v příštím roce na výdaje 269 miliard korun. Proti letošku je to o 3,9 miliardy korun víc. Ministr školství Bek po úterním jednání s šéfem školských odborů Františkem Dobšíkem řekl, že se rozpočet českého školství na příští rok se nezvýší. Zopakoval, že vláda je připravená zvážit převedení čtyř miliard korun do rozpočtu školství z rozpočtové rezervy, ale až počátkem příštího roku po bilanci letošního státního rozpočtu a čerpání evropských fondů. Peníze by tak měly být připravené při rozepisování rozpočtů jednotlivých škol na konci ledna.

Den protestů vyhlásila na pondělí Českomoravské konfederace odborových svazů. V mnoha podnicích se na čas zastaví výroba, například v největší české automobilce Škoda Auto bude provoz stát dvě hodiny. Velký počet zaměstnanců přijede na demonstraci do Prahy na Malostranské náměstí od 13:00.

Stovky firem z průmyslu se do stávky zapojí hodinovým zastavením výroby, celkem může jít až o milion zaměstnanců, tvrdí odborový svaz KOVO.