Spory o pozvánkách do Vladislavského sálu byly nedůstojné, tvrdí Kubera

Vyznamenání od prezidenta Zemana obdržel například bývalý prezident Václav Klaus nebo hokejista Jaromír Jágr. In memoriam ocenění získal také voják-kynolog Tomáš Procházka, který před rokem zahynul na misi v Afghánistánu.



Podle Kubery je však zbytečné zabývat se tím, kdo si které státní vyznamenání zaslouží a kdo nikoli. V prezidentově výběru přitom podle něj hrají velkou roli i osobní sympatie.



„Řešíme neřešitelné. U pana prezidenta trošku převažuje, že lidé, kteří mu v minulosti pomohli nebo se s nimi dobře zná, upřednostňuje je. My s tím můžeme souhlasit nebo nesouhlasit, ale to je tak všechno, co s tím můžeme dělat,“ řekl Kubera v pořadu.

Ve Vladislavském sále Pražského hradu však i v pondělí chybělo mnoho lidí. Na ceremoniál k 28.říjnu prezident Miloš Zeman opět nepozval například opoziční politiky, své odpůrce, část hejtmanů nebo nejvyššího státního zástupce. Šéf senátu Kubera pozvánku dostal, i když je z ODS.

„Asi jsem byl pozván především z titulu předsedy Senátu. Kdybych jím nebyl, možná by mě prezident Zeman také nepozval. Známe se ale dlouho, a přestože spolu máme hodně sporů, myslím, že by mě pozval i tak,“ svěřil se Kubera.



V Rádiu Impuls však řekl, že se mu prezidentova sváteční praxe vůbec nelíbí. „Je to nedůstojné, nemá to smysl a to, co říkal prezident při projevu, že přeje méně závisti a nenávisti, sám nenaplňuje,“ dodal. Oproti minulosti ale podle dostupných informací pozvání dostali všichni rektoři státních vysokých škol, většina se však omluvila kvůli služebním cestám.

Výběr vyznamenaných osobností podle Kubery bude vždy předmětem sporu. „Lidé, kteří Miloše Zemana nemají rádi, budou hledat kritiku vždy a za každou cenu a otázka je, nakolik to může být objektivní,“ dodal.



O ocenění jsem si neřekl, je to nesmysl, tvrdí generál Boček

Řádem Bílého lva byl na pondělním slavnostním ceremoniálu oceněn také armádní generál Emil Boček, poslední žijící československý pilot, který bojoval proti nacistickému Německu ve službách Britského královského letectva (RAF). Projev, který však prezident před udělením ocenení přednesl, vyvolal nejen v očích generála poněkud rozporuplné pocity.



„Začnu panem generálem Emilem Bočkem, který se v naprosté svěžesti nedávno dožil 96. narozenin. Ale ještě před tím ke mně přišel a říkal, pane prezidente, já mám Řád bílého lva, ale III. třídy, a proč mám III. třídu? Já jsem tuto námitku uznal a říkal jsem, pane generále, zvu vás opět do Vladislavského sálu a tentokrát to bude I. třída,“ řekl doslova prezident.

Válečný pilot ale odmítá, že by s prezidentem mluvil takovýmto způsobem a nepřímé nařčení, že by si o Řád bílého lva nejvyšší třídy řekl sám, považuje za skandální.