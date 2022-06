Stojíme na dějinné křižovatce. Čeká nás omezování svobod, říká filosof Komárek

Válka na Ukrajině odhaluje problémy, které jsme roky přehlíželi. Energetická závislost na diktátorských režimech, výroba léků a zboží přesunutá do Asie, celosvětově provázané dodavatelské řetězce, jež se jedním škubnutím hroutí k zemi. Jak tyhle události Evropu a celkově Západ změní?

Je zřejmé, že stojíme na velké dějinné křižovatce, z níž se můžeme vydat nejrůznějšími směry. Nemám ovšem křišťálovou kouli a nejsem ani prorok, abych si mohl troufnout říct, kam to bude. Nevím, kolik mi zbývá v životě let, ale na jednu stranu by člověk chtěl být dlouho živ, protože by ho zajímalo, jak tohle všechno dopadne. Na straně druhé se obávám, co přijde, a rád bych zemřel ještě ve světě, na jaký jsem zvyklý. Každá společnost má v sobě vždy nějaké dobré a nějaké špatné rysy. Vždy záleží na tom, v jakém jsou poměru.

Kdyby došlo ke zničení zbytků chemického průmyslu, do roka by vypukl strašlivý hladomor.