STALO SE DNES: Kyjev s Moskvou dohodl vývoz obilí. V Donbasu zakázali Google

Zástupci Ruska a Ukrajiny se v Istanbulu podepsali pod dohodu zprostředkovanou OSN a Tureckem. Ta má umožnit vývoz milionů tun ukrajinského obilí z Černého moře. Přístavy jsou nyní zablokované. Podle OSN bude dohoda plně funkční během několika týdnů.

Podle návrhu ministerstva vnitra se členové vlády mají prokazovat čistým lustračním osvědčením. To nemůže předložit bývalý premiér Andrej Babiš. Pokud tedy návrh projde, nemohl by se již do vlády vrátit.

Podle průzkumu by v Itálii v parlamentních volbách vyhrála strana Bratři Itálie, která by mohla sestavit vládu s Ligou Mattea Salviniho a se Vzhůru Itálie expremiéra Silvia Berlusconiho. Tyto tři strany mají přitom dobré vztahy s Ruskem. Předčasné volby se budou konat na podzim, premiér Mario Draghi v červenci rezignoval.

V Česku zaznamenali lékaři více případů echinokokózy, kterou způsobují larvy liščích tasemnic. Do lidského těla se parazit může dostat pozřením lesního ovoce, které je infikované liščími výkaly. Příznaky se přitom mohou u lidí objevit po pěti až 15 letech od infekce.

Proruští separatisté v Donbasu zablokovali internetový vyhledávač Google na území Doněcké a Luhanské lidové republiky. Podle ruských úřadů šíří zavádějící informace ohledně války na Ukrajině. Podle šéfa DNR Denise Pušilina Google „na příkaz svých kurátorů z americké vlády propaguje terorismus a násilí vůči všem Rusům“.