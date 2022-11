STALO SE DNES: Pavel a Hilšer odevzdali podpisy. Keanu Reeves je v Praze

Jak současný favorit prezidentských voleb generál Petr Pavel, tak senátor Marek Hilšer v pondělí oficiálně stvrdili svou kandidaturu a odevzdali na ministerstvu vnitra archy s potřebnými podpisy. Pavel si zajistil podporu více než 81 tisíc občanů, Hilšer desítky senátorů.

Vražda muže ve Vysokém Mýtě a umístění výbušného systému ve škole v Pardubicích mají stejného pachatele. Je jím devatenáctiletý student, který se pak otrávil a zemřel. Svou oběť si na ulici vybral náhodně.

Moderátorka a opoziční aktivistka Xenija Sobčaková, která koncem října uprchla z Moskvy do Litvy poté, co v jejím domě zasahovala policie v souvislosti se stíháním jejího spolupracovníka, se vrátila zpět do Ruska. S odvoláním na svědky o tom informovala agentura RIA Novosti. Sobčaková překročila hranici s Lotyšskem spolu se svým manželem.

Fotbalová Viktoria Plzeň sčítá škody po sobotním souboji s pražskou Spartou. Hostující tým, který v Doosan Aréně vyhrál po více než 11 letech, zanechal po sobě v šatně nepořádek, rozbité okno a vytrhané stropní podhledy. Podle zástupců Viktorie došlo také k poškození majetku v sektoru hostujících fanoušků.

Americký herec Keanu Reeves je v Praze, v pondělí tu začal natáčet akční thriller Ballerina. V něm společně s ním bude hrát i herečka Ana de Armas, která je už také v české metropoli. Už o víkendu herce objevili v jedné ze žižkovských restaurací fanoušci. Natáčení v Česku má podle dostupných informací trvat až do února příštího roku.