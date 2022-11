„Putinova kmotřenka“ se vrátila do Ruska. Za hranicemi pobyla deset dní

Moderátorka a opoziční aktivistka Xenija Sobčaková, která koncem října uprchla z Moskvy do Litvy poté, co v jejím domě zasahovala policie v souvislosti se stíháním jejího spolupracovníka, se vrátila zpět do Ruska. S odvoláním na svědky o tom informovala agentura RIA Novosti. Sobčaková překročila hranici s Lotyšskem spolu se svým manželem.