STALO SE DNES: Putin označil invazi do Československa za chybu. Setká se s Kimem

Ruský prezident Vladimir Putin sdělil, že invaze Československa v roce 1968 byla chyba sovětské politiky. Severokorejský vůdce Kim Čong-un vlakem přicestoval do Ruska. Poslanecká sněmovna projednává novely zákoníku práce, opozice několik hodin obstruovala. Prezident Petr Pavel se ženou se do Lumbeho vily nastěhují po příštím týdnu. Český záchranářský tým hasičů USAR do Maroka postiženého zemětřesením neodletí. Přinášíme přehled úterních událostí.