STALO SE DNES: Evropu tuží kabely, říká Macron. Na Putinovo jubileum není doba

Evropa podle Macrona potřebuje mít sjednocenou a koordinovanou strategii v oblasti energetiky. Tím by se mělo docílit toho, že by se ceny energií opět dostaly na nižší úroveň. Macron to řekl na dvoudenním summitu čtyřicítky evropských zemí, který proběhl z jeho iniciativy. Státy se navíc podle něj musí zaměřit mimo jiné na důležité bezpečnostní a kybernetické otázky, užší spolupráci v rámci geografického prostoru Evropy i na kvalitu vzdělávání, vědy a výzkumu.

Putinovo jubileum nebudou doprovázet pompézní oslavy, není na ně správná doba. Ruský prezident Vladimir Putin ke svým 70. narozeninám dostal od svých podřízených blahopřání, z Ukrajiny naopak nemilé vzkazy. Místo velkolepých oslav Rusko očekává, že si lidé jubileum připomenou skromně. Ruští činitelé si totiž uvědomují, že současná doba velkým oslavám v Rusku nepřeje, uvedl zpravodajský portál Meduza.

Ukrajinci žijící na okupovaných územích promluvili o těžkostech, kterým nyní čelí. Svoje pocity sdělili v reportáži ruské redakce BBC. Lidé využívají schopnosti improvizace, aby bojkotovali ruské úsilí o jejich začlenění a vyjádřili svůj odpor. Někteří se však k okupantům přidávají, ať z přesvědčení nebo protože nemají jinou možnost. I děti projevují vůči novým pořádkům odpor.

Kontroly na slovenských hranicích nadále pokračují a jen na území Zlínského kraje bylo zajištěno 560 migrantů a šest převaděčů. Policisté začali navíc nově kontrolovat i trasy pro chodce. V lesích u Žítkové zůstaly po skupinách běženců hory odpadků včetně spacáků, dětských bryndáčků či bot. Na hranicích začnou pomáhat desítky vojáků.

Slovenská poslankyně Anna Záborská podala nový návrh na omezení přístupu k potratům. Záborská je známá tím, že pravidelně přichází s novými návrhy týkajícími se tohoto tématu. Tentokrát chce politička prodloužit „lhůtu na rozmyšlenou“ i pro ženy, které na zákrok jdou ze zdravotních důvodů. Slovenek se chce navíc ptát, jakou předtím braly antikoncepci