V Česku se šíří sršeň asijská. Včelaři se bojí oprávněně, říká přírodovědec

Když se řekne invazní druh, představím si králíky v Austrálii a bolševník na Karlovarsku, pořád to platí?

Králík i bolševníky jsou pořád takové dva symboly, ale invazní může být cokoliv, co je v dané oblasti nepůvodní, co se rychle šíří a začíná se chovat nevybíravě. Rostliny zarůstají rozsáhlé porosty, živočichové jsou predátoři či konkurence a negativně působí na původní druhy.

Česká sršeň je takový medvídek, asijská je mnohem rychlejší a hbitější. Jed obou je však méně toxický než třeba u včely.