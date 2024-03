Za med bychom neměli chtít méně než 200 kč za kilo, říká včelař. A bojí se sršní

„Zimní generace včel si tím zkracuje život,“ upozorňuje zkušený včelař z Lípy a šéf zlínské organizace, a doufá, že letos včelaře nečeká tak špatná sezona, jako byla ta loňská.

Takže včely se letos probraly příliš brzo?

To už dávno. Lidé si myslí, že spí, ale ony ve svém chomáči fungují i přes zimu. Když mrzne, spotřebovávají sladinu, protože na základě toho pak mohou vyrábět teplo. Potřebují se navzájem, aby přežily, a uvnitř úlů je stále nějaký pohyb. Je ale pravda, že letos přišlo teplé počasí brzo, což nastartovalo matky ke kladení.

V čem je problém? Že včely začaly brzy létat ven?

To ne, prolet v tuto dobu sám o sobě není špatný, je pro ně očistný. Ale když se aktivizují už v únoru a nosí pyl ve velkém množství, může nastat problém později. Jde o generaci, která by ještě neměla tolik létat a nosit pyl, ale spíš připravit tu následující. Před hlavní snůškou je potřeba, aby královna byla rozkladená. Čili brzké jaro může mít vliv později na letní generaci včel. Ta se dožívá v průměru čtyřiceti až padesáti dnů. Hrozí, že se jejich životnost třeba o deset dní zkrátí. Vše by se tím oslabilo a opozdilo. A v posledních letech platí, že co vám včely nenanosí do konce školního roku, to nemáte.