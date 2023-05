Zachraň srnče před sekačkou. Mláďata v trávě najde dron s termovizí

„Rozhrnuli jsme stébla a bylo tam. Srnče leželo nezvykle uprostřed pole, bývá spíš při kraji. Nebýt dronu s termovizí, jehož pilot nám upřesňoval místo, mládě bychom asi nenašli,“ vysvětluje Irena Křesáková z dobrovolnického spolku Zachraň srnče před sekačkou.

S dronem dobrovolníci nyní pracují poprvé. Vybrali na něj ve sbírce. A už teď pomýšlejí na pořízení dalšího. „Dřív jsme za šest týdnů našli dvacet až třicet mláďat. Teď máme za sebou první týden a už jsme na čtrnácti zachráněných srnčatech. K tomu nám dron ukázal i snůšky koroptvích vajec nebo malé zajíce,“ pochvaluje si Křesáková.

Zachraňovat mláďata před sekačkami vyráží vždy v květnu už osm let. „Beru si na to i dovolenou. Sekačka na traktoru udělá za den třicet až padesát hektarů. Nás dobrovolníků je vždycky jen pár, takže se docela nachodíme. S dronem to je ale radost, jde to s ním rychleji a jsme efektivnější v hledání,“ dodává dobrovolnice.

V Česku je asi patnáct skupin, které se hledáním srnčat zabývají. Po domluvě s myslivci a zemědělci vždy večer před sečí procházejí pole a plaší zvířata, aby z místa odešla. Ráno pak už cíleně vyhledávají srnčata, jejichž matka je nechává v poli samotná, aby nepřilákala predátory. Mladé srnče je těžké vystopovat pomocí čichu, zpočátku totiž téměř nemá pach.

Hledači pak srnče vrací na místo nálezu. „Traktorista nechá vždy tam, kde je praporek, kus neposečený. Mládě si pak matku přivolá pískáním,“ dodává Křesáková.