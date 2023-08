Tak nám chtějí zakazovat ty sociální sítě, protože ony jsou dnes pachateli všeho nedobrého. Kdyby nebylo Facebooku a Twitteru, lidé by si nenadávali, nešířili by poplašné zprávy, nekritizovali by neschopné politiky a tlusté političky a nesdíleli by fámy. Prostě vrátilo by se nebe na zem, lidé by se objali a měli by se rádi, tak jak se milovali před vznikem internetu.

Hodnoty je třeba ochraňovat zejména v případech, jež se nám třeba zrovna moc nelíbí.