Aplikace YouTube už není králem videí. V USA a Británii ji překonal TikTok

Sociální síť TikTok čínské společnosti ByteDance má nálepku internetového místa pro teenagery a mladé. A právě díky nim a platformě, která umí udržet jejich pozornost při sledování relativně krátkých videí, se nově ve statistikách ve dvou anglofonních zemích ukázala poprvé převaha čínské sítě nad americkou konkurencí. Poprvé se tak stalo v dubnu letošního roku.

TikTok má sice stále méně uživatelů než YouTube, ale vyhrál v kategorii „průměrně strávený čas na jednoho uživatele“. V celkovém času, který uživatelé stráví při sledování videí, stále vede YouTube. Vyplývá to z výsledků služby App Annie, která analyzuje využívání aplikací. Zveřejnil je server BBC.

Výsledky se sice vztahují jen na využívání YouTubu a TikToku na Androidu, ale nedá se očekávat, že by v případě iOS byla situace výrazně jiná. Otázkou zůstává, jak by vše dopadlo, pokud by se započítávalo i sledování na stolních počítačích, kde se dá očekávat převaha služby YouTube.

Jen pro ilustraci, YouTube má asi dvě miliardy uživatelů měsíčně, zatímco u TikToku hovoří poslední známá čísla z poloviny roku 2020 o asi 700 milionech uživatelů. Ale od té doby mohly přibýt další desítky milionů.

Patrný je však trend, který musí dělat vrásky Alphabetu, což je mateřská společnost YouTubu, které patří i Google. O tom, že si je firma hrozby vědoma, svědčí loni spuštěná funkce YouTube Short, která také sází na kráká videa a je tak jasnou reakcí na oblibu TikToku. Ani Facebook se nechce nechat zaskočit a připravil jako odpověď Instagram Reels.

Že se TikToku daří stále víc, ukázal server Nikkei, který zveřejnil statistiku nejstahovanějších aplikací za rok 2020, která je také založena na datech od App Annie. Právě zde se ukázalo, že loni TikTok přeskočil doposud vedoucí komunikační aplikace Facebook Messenger a WhatsApp. Je zde třeba připomenout, že aplikace YouTube je na Androidu předinstalovaná.

TikTok to přitom neměl především ve Spojených státech jednoduché. V éře Donalda Trumpa mu hrozil zákaz, protože se americká administrativa obávala o data uživatelů. Provozovatel ByteDance má totiž sídlo v Pekingu a je částečně ve vlastnictví čínské vlády. Firma chtěla spolupracovat s americkou firmou Oracle a Walmart a vytvořit společnost TikTok Global se sídlem v americkém Texasu, ale ani to jí nepomohlo. Dočasnou záchranu pro firmu znamenal až příchod nového prezidenta, jehož adminstrativa zákaz TikToku pozastavila, než se s kauzou blíž seznámí.