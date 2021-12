Fake news lépe odrazí selský rozum než vzdělání, říká matadorka sociálních sítí

Víme o vás hodně, věřte mi. Tuhle větu jste před časem řekla v jednom rozhovoru a mě zajímá, co si pod ní představit?

Není to míněno tak, že jako agentura něco víme o vás jako o jednotlivci. Ale víme hodně o cílové skupině, do které spadáte.

Jak to?

Necháváte na internetu stopy. Určitě jste někde vyplnila, kdy a kde jste se narodila, klikáte na určité weby, čtete na internetu určitá média. Algoritmy různých marketingových kanálů zhodnotí tyhle stopy do dat a my s těmito anonymizovanými daty pracujeme. Takže umíme odhadnout průměrný plat, vzdělání, zájmy a na jejich základě pak můžeme na lidi pouštět sdělení a reklamy. Možná to zní trochu děsivě, pokud si člověk myslí, že ho nějak sledujeme, ale tak to není. Reklamním sdělením oslovujeme cílové skupiny, ne konkrétní lidi.