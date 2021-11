Problematický Roblox. I v online hrách se děti mohou setkat se sexem a násilím

Tomášovi R. bude zanedlouho šestnáct let. Zatímco jeho vrstevníci tráví svůj volný čas venku, Tomáš je za obrazovkou počítače. Před očima má zářivé barvy a on a jeho několik online přátel hrají za jednoduché postavičky, které připomínají ty ze stavebnice Lego.

Řeč je o Robloxu, multiplayerové sociální platformě, která je určena právě k hraní nejrůznějších her v online 3D prostoru. „Hraju ji přibližně od svých deseti let. Viděl jsem na to různé vtipy a chtěl jsem to zkusit,“ vysvětluje, jak se k Robloxu vůbec dostal.