Matka přemlouvala synovu přítelkyni, aby mu dovolila mít milenky

Její tehdejší partner se těšil na oslavu narozenin, kdy měl oslavit osmnáctiny. Párty si ovšem hodlal užít se vším všudy. Do jeho plánu patřil i sex s neznámými dívkami, které měl potkat v klubu.

Nechtěl ovšem ranit city své partnerky, takže se rozhodl, že ji požádá o svolení. V ďábelském plánu mu měla pomoct jeho matka, kterou o všech svých záměrech předem informoval.

„Večeřeli jsme společně s jeho matkou, se kterou se po letech znovu sbližoval. Jako dítě ho dala do dětského domova. Měla jsem radost, že si jsou opět blízcí. Večeře se vyvíjela příjemně do té doby, než začali mluvit o plánech na oslavu jeho osmnáctin,“ svěřila se dívka v jednom z videí na svém profilu na sociální síti TikTok.



Tehdy jako patnáctiletá dívka neměla šanci užít si oslavu po jeho boku, protože by ji do klubu jako nezletilou nikdo nepustil. „Řekla jsem mu, že si to určitě užije. A v tom byl ten háček. Začal mluvit o tom, že by si to chtěl užít se vším všudy a přivést si pak nějaké dívky domů i na noc,“ pokračovala. Chtěl s nimi mít sex a žádal její povolení. Zastávala se ho i jeho matka, které to přišlo jako skvělý nápad.

„Nesouhlasila jsem. Když jsme přišli domů, křičel na mě, že jsem ho ztrapnila před vlastní matkou,“ dodala. Zůstala s ním ještě několik měsíců, později se s ní rozešel. Sama přišla na to, že ji podváděl i bez jejího svolení.



Na vztah s ním dnes vzpomíná jako na noční můru. Svým příběhem chce varovat všechny náctileté dívky, aby svým partnerům nebyly tolik oddané a nenechaly se ponižovat.