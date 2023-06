Šéf odborů jde do parlamentu s peticí proti zvýšení věku odchodu do důchodu

„My, níže podepsaní občané, rozhodně nesouhlasíme se zvyšováním věku odchodu do důchodu nad současnou hranici 65 let. Současně vás vyzýváme, abyste se zasadili o umožnění dřívějšího odchodu do důchodu zaměstnanců v náročných profesích,“ píše se v petici, kterou bude ve Sněmovně prezentovat Středula.

Na programu bude i druhá podobná petice, kterou bude jako zástupce petentů hájit mluvčí KSČM Roman Roun.

„My, níže podepsaní občané, rozhodně nesouhlasíme se zvyšováním věku odchodu do důchodu nad současnou hranici 65 let. Vyzýváme vládu, aby dopřála občanům této země důstojné stáří ve zdraví a dostatek času na odpočinek po celoživotní práci a zachovala stávající pravidla pro odchod do penze,“ píše se ve druhé petici.

Věk odchodu do penze podle doby dožití

Lídři vládní pětikoalice představili v květnu plán, podle nějž se má penzijní věk má nastavovat podle vývoje doby dožití každý rok lidem, kterým je 50 let. Průměrná doba pobírání důchodu má být podle dohody pětikoalice 21,5 roku.

Minimální odvody OSVČ by v příštích letech měly vzrůst, oznámil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. OSVČ odvedou státu navíc 3 miliardy korun, v roce 2025 dalších 4,5 miliardy korun. Postupně jim poroste minimální základ pro odvody ze čtvrtiny průměrné mzdy až na 40 procent - o 5 procentních bodů ročně. „Drobně upravíme výpočet nových důchodů,“ uvedl také Jurečka.

Hlavním důvodem důchodové reformy je, že stát už nyní musí vyplácet na penze víc, než je schopen na pojištění vybrat. Přibývá penzistů a je méně lidí v aktivním věku, kteří mají jejich penze platit.

Vláda chce také zpřísnit podmínky pro předčasný důchod. Mělo by být možné jít do předčasné penze až po 40 odpracovaných místo dosavadních 35 letech a nejdříve tři roky před řádným termínem. To se nemá týkat vyjmenovaných těžkých profesí, přičemž o seznamu nyní jedná s odbory.

Českomoravská konfederace odborových svazů také zřídila celostátní stávkový výbor kvůli konsolidačnímu balíčku a od 26. do 30. června mohou svazy vést své protesty, oznámil na konci květnu Středula.