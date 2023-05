Hnutí ANO představí svou ústavní stížnost na nižší valorizaci důchodů

Průměrná měsíční penze podle schválené novely vzroste od června o 760 korun namísto o 1770 korun, jak by to bylo, pokud by se zákon nezměnil.

Vláda Petra Fialy postup zdůvodnila hrozbou značných hospodářských škod. Snížení valorizace je podle vlády nutné pro stabilizaci veřejných financí, státní kasa tím jen za letošek ušetří 19,4 miliardy korun. Opozice poukazuje na to, že důchodci podle zákona jen letos přijdou v průměru zhruba o 7 tisíc korun.

Opozice poukazuje na to, že nárok na standardní valorizaci podle obecně platných pravidel vznikl penzistům už koncem ledna. Vláda s tím nesouhlasí. Nárok podle ní vzniká až vydáním příslušného vládního nařízení o růstu penzí.

Kabinet Petra Fialy chce v polovině května představit změny důchodového systému. Počítá se s pozdějším odchodem do důchodu podle doby dožití, dřívější penzí pro náročné profese, mírnějšími valorizacemi či větším krácením penze za předčasný důchod.