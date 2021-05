Poslanci by mohli schvalovat lepší dostupnost léčebného konopí

O programu ale rozhodnou poslanci definitivně až na začátku páteční schůze a může se ještě změnit.



Ministerstvo zdravotnictví nesouhlasí s nápadem poslance Pirátů Tomáše Vymazala, který navrhuje, aby v Česku vznikla místa, kde by lidé pod dohledem zdravotníků mohli bezpečně užívat drogy.

Poslanec si od toho slibuje méně smrtí z předávkování i úbytek použitých injekčních stříkaček v parcích či na dětských hřištích. Nápad narazil ve zdravotním výboru.



Na programu by mělo být i zrušení osvobození od daně z přidané hodnoty při dovozu malých zásilek z internetových obchodů mimo Evropskou unii. V konečném důsledku by to mohlo zdražit zásilky z čínských e-shopů i z dalších obchodů ze zemí mimo unii.

Poslanci by mohli hlasovat i o rozšíření pravomocí členů stráže přírody a lesní stráže. Širší pravomoci členů stráže přírody a lesní stráže se týkají zejména zastavování vozidel a mohly by se dostat do vládní předlohy proti invazivním druhům zvířat a rostlin.